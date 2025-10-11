ABD'den 1.75 milyar dolarlık M142 HIMARS satışını resmen onay geldi. Washingnton yönetimi, HIMARS'ın Kanada'ya 1.75 milyar dolarlık potansiyel satışına onay verdi.

Ottava yönetimi, 26 adet M142 HIMARS'ın yanı sıra, Duyarsız Mühimmat Tahrik Sistemi (IMPS) ile donatılmış 132 adet M31A2 Güdümlü Çoklu Fırlatma Roket Sistemi (GMLRS) üniter podu ve IMPS ile donatılmış 132 adet M30A2 GMLRS alternatif harp başlığı (AW) podu talep etti.

HIMARS DIŞINDA İSTENEN ÜRÜNLER

Paket ayrıca IMPS'li 32 adet M403 Uzun Menzilli (ER) GMLRS AW podu, IMPS'li 32 adet M404 ER GMLRS üniter podu ve 64 adet M57 Ordu Taktik Füze Sistemi (ATACMS) podu da içeriyor.

Ayrıca, düşük maliyetli, menzili kısalmış tatbikat roket kapsülleri, etkileşimli elektronik teknik kılavuzlar, entegrasyon destek hizmetleri, yedek parçalar, araç takımları, test ekipmanları ve ilgili lojistik ve program desteği unsurları da pakete dahil edildi.

Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, önerilen satışın Kanada'nın askeri yeteneklerini ve "NATO'nun savunma planlarında belirtildiği gibi, kolektif yarımküre savunmasına ve Avrupa'daki savunma ve caydırıcılığa katkısını" artırmayı amaçladığını belirtti.

GÖZLER ABD KONGRESİNE ÇEVRİLDİ

Anlaşmanın devam edebilmesi için ABD Kongresi'nin onayı ve Kanada hükümetinin nihai onayı gerekiyor.

Potansiyel satın almayla ilgili haberler ilk kez bu yılın mart ayında ortaya çıkmıştı ve Ottava'nın gümrük vergileri nedeniyle gerginleşen ilişkiler yüzünden ABD yapımı sistemi satın almayı planladığı belirtiliyordu.

Onaylanması halinde Kanada Silahlı Kuvvetleri uzun menzilli ve mobil çok namlulu roketatar platformunu ilk kez kullanmış olacak.

HIMARS HAKKINDA

6×6 FMTV kamyon şasesine monte edilebilen M142 HIMARS, 6 adet MLRS serisi roketlerle veya ATACMS (Army Tactical Missile Systems) füzesi ile donatılabilmektedir. Sistem, küçük kalibredeki mermi ve şarapnel parçacıklarına karşı Dragon zırhı tarafından korunmaktadır. Bu özelliği ile çeşitli görev gereksinimlerine uyum sağlayabilen M142, 85 km/sa hıza ulaşabilmektedir.

HANGİ ÜLKELER HIMARS'I KULLANIYOR

HIMARS, Avustralya, Kanada, Estonya, Finlandiya, Ürdün, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Singapur, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD dahil olmak üzere birçok ülkenin envanterinde bulunmaktadır.