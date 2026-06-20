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Dünya

İlk kez görüldü! İsrail'de Ebola alarmı

İsrail'de Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden 4 gün önce dönen bir kişinin Ebola virüsü taşıdığı şüphesiyle karantinaya alındığı açıklandı.

AA20 Haziran 2026 Cumartesi 16:22 - Güncelleme:
İlk kez görüldü! İsrail'de Ebola alarmı
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İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 4 gün önce ateş, baş ağrısı şikayetleriyle Hayfa kentindeki Rambam Hastanesi'ne giden şahsın Ebola şüphesiyle karantinaya alınan ilk vaka olduğu bildirildi.

Açıklamada, yapılan testlerin 48 saat içinde sonuçlanacağı ve Ebola şüphesiyle karantinaya alınan şahsın temasta bulunduğu kişilerin tespit edilmesi için filyasyon çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN ise şüpheliye müdahalede bulunan acil yardım servisi ekiplerinin dezenfekte edildiği anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda mayısta ilan edilen Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 200'ü aştığını duyurmuştu.

EBOLA SALGINI

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

DSÖ, 17 Mayıs'ta yeniden ortaya çıkan Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

Sağlık yetkililerine göre mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

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