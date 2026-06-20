Defense News internet sitesinde yer alan habere göre, KAMANDAG 10 tatbikatı sırasında gerçekleştirilen yakın hava desteği eğitimi, Filipin Hava Kuvvetleri'nin T-129 ATAK helikopterini, takımada savunmasının operasyonel ihtiyaçlarıyla doğrudan uyumlu bir görev profiline yerleştirdi.

ABD, ATAK İLE EĞİTİM YAPTI

Haberde, Amerika Birleşik Devletleri için KAMANDAG 10'un, Hint-Pasifik'te caydırıcılık ve istikrar açısından merkezi önem taşıyan savunma ortaklığını güçlendirdiği ifade edildi.

ABD personelinin, Filipinler'in T-129 ATAK helikopterleriyle birlikte eğitim yaparak, birleşik bir savaş alanında yakın hava desteği sağlamak için gereken prosedürleri, iletişimi ve koordinasyonu güçlendirmeye yardımcı olduğu vurgulandı.

ABD Hava Kuvvetleri'nin servis ettiği ATAK helikopterinin yer aldığı fotoğraf

T-129 ATAK'ın, yakın hava desteği, silahlı keşif, konvoy refakati, hassas vuruş ve zorlu ortamlarda operasyon yapabilme yeteneğine sahip iki kişilik bir saldırı ve taktik keşif helikopteri olarak tasarlandığı için bu tür görevler için oldukça uygun olduğu dile getirildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen hava aracının azami kalkış ağırlığının yaklaşık 5.065 kg, azami seyir hızının 281 km/sa, menzilinin 537 km ve yaklaşık üç saatlik uçuş süresinin bulunduğu ifade edildi

"NATO İÇİN STRATEJİK BİR DEĞERE SAHİP"

Helikopterin KAMANDAG 10'daki rolünün, Türkiye'nin taarruz havacılığının NATO'nun yakın coğrafi çevresinin ötesinde artan önemini de gösterdiği belirtildi. Haberde, T-129 ATAK'ın EFES 2026'da amfibi saldırı, hava saldırısı, yakın hava desteği, silahlı gözetleme ve hassas vuruş görevlerini destekleyen canlı atış ortamında kullanılmasıyla Türkiye'nin taarruz havacılığının NATO için stratejik değerini gösterdiği vurgulandı.

Filipinler'in T-129 ATAK'ı satın almasının, ülkenin saldırı helikopteri kabiliyetini güçlendirdiği ve şimdi Manila'ya Kapsamlı Takımada Savunma Konsepti için daha güvenilir bir hava desteği seçeneği sunduğu ifade edildi. KAMANDAG 10 sırasında ABD komutanlarının, Kuzey Luzon'dan Palawan ve Tawi-Tawi'ye kadar uzanan dağınık noktalarda bölgesel savunma, kıyı savunma operasyonları ve birlikte çalışabilirlik de dahil olmak üzere Filipinler'in savunma önceliklerine desteğinin ortaya konduğu aktarıldı.

ABD askeri personelinin ATAK ile yakından ilgilendiği dile getirilen haberde, helikopterin son derece etkili bir hava aracı olduğu aktarıldı. Ayrıca, Filipinler Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterin, ABD destekli KAMANDAG 10 tatbikatı sırasında yakın hava desteği tatbikatında yer almasının, Hint-Pasifik'te Müttefik hava-kara entegrasyonunun evriminde önemli bir adımı işaret ettiği belirtildi

Washington için ise, helikopterin kullanımının karmaşık deniz arazilerinde birlikte çalışmak üzere eğitilmiş kuvvetler ağına yetenekli bir ortak unsur daha eklediği belirtlidi. Türkiye'nin savunma sanayisi için ise ATAK'ın stratejik değerinin NATO'nun güneydoğu kanadıyla sınırlı olmadığını, yakın hava desteği, birlikte çalışabilirlik ve hızlı döner kanatlı ateş gücünün bölgesel caydırıcılık ve Müttefik hazırlığı için giderek daha önemli hale geldiği Asya'ya kadar uzandığı vurgulandı.