25 Şubat 2026 Çarşamba
  İlk kez oluyor... ''Hristiyan Siyonist''ten İsrail'e yeni işgal desteği
Dünya

İlk kez oluyor... ''Hristiyan Siyonist''ten İsrail'e yeni işgal desteği

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayanlara yönelik konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağını duyurdu. ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinin Yahudi yerleşim birimlerinde ilk kez bu türden bir hizmeti vereceği ifade edildi.

25 Şubat 2026 Çarşamba 07:31
İlk kez oluyor... ''Hristiyan Siyonist''ten İsrail'e yeni işgal desteği
ABONE OL

ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 27 Şubat Cuma günü Kudüs'ün güneyindeki Efrat yerleşim biriminde pasaport hizmetleri sunmaya başlanacağı belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin "tüm vatandaşlarına ulaşmak" amacıyla böyle bir faaliyetin yürütüleceği ifadelerine yer verildi.

Gelecek iki ay içerisinde Kudüs'ün güneyindeki Beitar Illit adlı yerleşim biriminde de ABD konsolosluk yetkililerinin "saha ziyareti yapacağı" aktarıldı.

İsrail'in Haaretz gazetesinin konuya ilişkin haberinde, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinin Yahudi yerleşim birimlerinde ilk kez bu türden bir hizmeti vereceği ifade edildi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin kendisini "Hristiyan Siyonist" olarak tanımlaması hatırlatılarak, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimlerini "farklı sebeplerle sıklıkla ziyaret ettiği" kaydedildi.

Huckabee, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, Gazze'de İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırımda çocukların öldürülmesini ve "Tevrat'a dayalı Büyük İsrail" görüşünü savunmuştu.

Nil Nehri'nden Fırat Nehri'ne uzanan bölgede "İsrail'in Tevrat'a dayalı hakkı olduğunu" iddia eden Huckabee, "Hepsini alsalardı iyi olurdu." demişti.

Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin aralarında bulunduğu 10'dan fazla ülke ise yayımladıkları ortak açıklamada, Huckabee'nin ifadelerini "tehlikeli ve kışkırtıcı" olarak nitelendirmişti.

