İlk sırada kardeş ülke Azerbaycan alıyor! Doğal gazda büyük düşüş: Türkiye'nin nisan ayı verileri açıklandı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,8 azalarak yaklaşık 2 milyar 395 milyon 25 bin metreküp oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun nisan ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın 1 milyar 958 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 437 milyon 25 bin metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Toplam doğal gaz ithalatı, geçen yılın nisan ayındaki 3 milyar 982 milyon 20 bin metreküp seviyesine kıyasla yüzde 39,8 azalarak yaklaşık 2 milyar 395 milyon 25 bin metreküpe geriledi.

Nisanda en fazla doğal gaz ithalatı, 1 milyar 77 bin metreküple Azerbaycan'dan yapıldı. Bu ülkeyi 543 milyon 99 bin metreküple İran, 413 milyon 24 bin metreküple Rusya takip etti.

Bu dönemde Cezayir'den 362 milyon 93 bin metreküp LNG ithal edildi.

KONUTLARDA GAZ TÜKETİMİ YÜZDE 7,4 ARTTI

Ülkede toplam doğal gaz tüketimi nisanda yıllık bazda yüzde 3,8 artarak 4 milyar 81 milyon 90 bin metreküpe ulaştı.

Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi yüzde 24,5 artışla 1 milyar 1 milyon 56 bin metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 33,8 azalarak 403 milyon 80 bin metreküpe düştü.

Konutlardaki doğal gaz tüketimi ise nisanda yüzde 24,9 artarak 1 milyar 959 milyon 85 bin metreküp oldu.

Türkiye'nin doğal gaz stok miktarı ise nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,1 düşüşle yaklaşık 3 milyar 856 milyon 39 bin metreküp oldu.

Doğal gaz stokunun yaklaşık 3 milyar 681 milyon 11 bin metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 175 milyon 27 bin metreküpü ise LNG terminallerinde bulunuyor.