İlk toplantı gerçekleşti! Çözüm için ilk adım atıldı

AA 8 Mart 2022 Salı 00:01 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 00:01

Geçici Egemenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Hartum'daki toplantıya BM'nin Sudan'daki Geçiş Entegre Misyonu (UNITAMS) Başkanı ve BM Sudan Temsilcisi Volker Peretz, Afrika Birliği Sudan Özel Temsilcisi Muhammed Belıyş, Sudan Egemenlik Konseyi üyeleri Ettahir Hacer ve Malik Agar, Darfur Valisi Mini Arko Minawi ve hükümetle 2020'de barış anlaşması imzalayan silahlı hareketlerin temsilcileri katıldı.

Toplantıda, ülkedeki mevcut siyasi ve iktidar krizini aşabilmek için Sudanlı aktörler arasındaki diyalog ve uzlaşı çabaları ele alındı.

Peretz, BM ve Afrika Birliğinin, Sudan'daki diyalog sürecindeki çabaları birleştirmek için ortak bir koordinasyon mekanizması kurduğunu belirtti.

Belıyş ise mekanizmanın Sudan'ın içinden geçtiği hassas süreçte, siyasi konsensüs oluşturmak için barış ortaklarıyla ilk toplantısını bugün gerçekleştirdiğini söyledi.

UNITAMS Başkanı BM Sudan Temsilcisi Peretz, krizi çözmek için Sudanlı taraflar arasında 8 Ocak ile 10 Şubat tarihleri arasında ön istişarelerde bulunmuş, Afrika Birliği de 15 Şubat'ta siyasi geçişin sağlanması için desteğini açıklamıştı.

Sudan'da ordunun 25 Ekim 2021'de hükümeti feshedip, Başbakan dahil onlarca siyasetçiyi gözaltına almasıyla sonuçlanan askeri müdahale sonrasındaki yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım 2021'de Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile görevine iade edilen Başbakan Abdullah Hamduk arasında siyasi anlaşma imzalanmıştı.

Hamduk, ülkedeki siyasi krizin çözülememesi ve askerle anlaşmazlıklar nedeniyle 2 Ocak'ta istifasını sunmuştu.

Ülkede 25 Ekim'den bu yana sivil yönetim talebiyle gösteriler düzenleniyor.