İlk yüz yüze görüşme! Guterres'in son sözüne dikkat çekti

Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 11 Şubat'ta New York'ta yaptığı görüşmeyi Ercan Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı seçildikten sonra BM Genel Sekreteri Guterres'in tebrik mektubuna cevaben bir mektup gönderdiklerini aktaran Erhürman, o mektupta mümkün olan en erken zamanda görüşme ayarlamak istediklerini belirttiğini hatırlattı.

Erhürman, Guterres'in beklediklerinden daha hızlı dönüş yaptığını söyleyerek, bu kapsamda Guterres ile 11 Şubat'ta yaklaşık 1 saat 10 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktardı.

- İLK YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Erhürman, Guterres ile ilk defa yüz yüze görüştüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Öncelikle halkımızın çözüm iradesini bir kez daha Sayın Genel Sekreter'e bildirme niyetimiz vardı. Bunu yaptık. İkinci olarak, görüşme süreci diyeyim ona, başladığı ilk günden itibaren biz masaya seçim döneminin çok öncesinden beri kamuoyuyla ve uluslararası toplumla paylaştığımız dört maddelik metodoloji önerimizi koymuştuk.

Bu dört maddelik metodoloji önerisiyle ilgili çeşitli tartışmalar, yorumlar yapıldı. Bunların bizler açısından tam olarak ne anlama geldiğini, bu dört madde ile ne kastettiğimizi bir kez de yüz yüze Sayın Genel Sekreter'e aktarma fırsatı bulduk.

Üçüncü bir konu olarak da güven yaratıcı önlemler başlığı altında toplayabileceğimiz, Cenevre ve New York'ta görüşülmüş ve bizim devraldığımız konular ve bunların ötesinde bizim ortaya koyduğumuz ve Sayın (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos) Hristodulidis'in ortaya koyduğu güven yaratıcı önlemlerle ilgili de görüşlerimizi aktardık."

Erhürman, 5+1 formatındaki toplantıların güven yaratıcı önlemleri görüşmek için çok uygun olmadığına, bunların esas itibarıyla KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da iki lider arasında gerçekleşen görüşmelerde sonuca bağlanması gerektiğine ilişkin görüşünü yineledi.

Guterres'in Kıbrıs konusundaki gelişmelere dair ilgisinde herhangi bir azalma olmadığını gözlemlediğini bildiren Erhürman, Guterres'in tüm gelişmeleri dikkatle takip etmeye devam ettiğini söyledi.

Erhürman, görüşmenin planlanandan yaklaşık 2 kat daha uzun sürmesinin de Guterres'in bu konuya olan ilgisini gösterdiğini ifade etti.

KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında yeni geçiş noktalarıyla ilgili olarak çok sayıda öneri geliştirdiklerini Guterres'e aktardıklarını söyleyen Erhürman, "Sayın Genel Sekreter'in 'çok daha sık temasta olacağız' diye bitirmesi de bizim için önemliydi. Temas kelimesini kullanıyorum. Çünkü formatını orada konuşmadık. Yani yine yüz yüze mi olacak, nasıl olacak bilmiyorum ama daha sık temasta olacağız." dedi.

Erhürman, önceden süreçte yaşananların taraflar arasındaki güven ve teması zayıflatan bir etken olduğuna değinerek şunları kaydetti:

"Ama buna ek olarak güveni ve teması zayıflatan bir başka etken daha yaşandı diye anlattık. O yaşanan etken de özellikle Güney Kıbrıs'ın güvenlik konusunda ve enerji konusunda çeşitli ülkelerle yaptığı anlaşmalardı. Bunların da yaşanıyor olması aslında güveni azaltan faktörlerden biridir diye aktardık. Çünkü bunlar biliyorsunuz zaten burada hep söylüyoruz, çoğunlukla hem Kıbrıslı Türkleri hem Türkiye'yi dışarıda bırakmaya yönelik anlaşmalar."

Bunların tamamı incelendiğinde, Kıbrıslı Türkleri'ni dışarıda bırakan ve Kıbrıslı Türklerin egemenlik haklarının bulunduğu alanlarla ilgili anlaşmalar olduklarına işaret eden Erhürman, "Güvenlik de böyledir. Deniz yetki alanları da böyledir. Hidrokarbonlar da böyledir. Enerji de böyledir. Ticaret yolları da böyledir. Avrupa Birliği vatandaşlığı da böyledir. Dolayısıyla bunların da güveni azaltan faktörler olduğunu söyledik." ifadelerini kullandı.

Erhürman, Genel Sekreter'in Kıbrıs'ta bir çözüm, istikrar ve barışın bölgede kalıcı istikrara ve kalıcı barışa da hizmet edeceğini düşündüğünü ve bu nedenle konuyla yakından ilgilenmeye devam edeceğini vurguladığını dile getirdi.

Toplantının olduğu günün akşamı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile uzun bir telefon görüşmesi yaptıklarını bildiren Erhürman, toplantının ele alındığını ve Fidan'ın da, kendisine Türkiye-Yunanistan görüşme süreciyle ilgili bilgi verdiğini kaydetti.

- ERHÜRMAN-GUTERRES GÖRÜŞMESİ

Erhürman, 11 Şubat'ta BM Genel Sekreteri Guterres ile New York'ta bir araya gelmişti.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erhürman'ın, Guterres ile yaptığı görüşme olumlu havada gerçekleşmişti.

Görüşmede, başta Kıbrıs sorunu olmak üzere güncel ve bölgesel gelişmeler ele alınırken, Erhürman, görüşmede çözüm sürecine ilişkin daha önce kamuoyuyla paylaştığı dört maddelik metodolojiyi ve güven artırıcı konulara ilişkin kaydedilen son gelişmeleri Guterres'e aktarmıştı.

KKTC Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı haksız ve gayriyasal izolasyonların daha fazla gecikmeksizin kaldırılması gerektiğini vurgulamıştı.