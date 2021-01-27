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Dünya

İlkim değişikliğini acil sorun olarak görenler yüzde 64

BM anketine göre iklim değişikliğini acil sorun olarak görenlerin oranı yüzde 64 olarak belirtildi.

AA27 Ocak 2021 Çarşamba 21:53 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 21:53
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Birleşmiş Milletler, küresel iklim anketinde dünya nüfusunun yüzde 64'ünün iklim değişikliğini küresel acil bir sorun olarak gördüğünü bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı (UNDP), 50 ülkede 1,2 milyon kişinin katıldığı iklim anketinin sonuçlarını yayımladı.

İklim değişikliği üzerine şimdiye kadar yapılan en büyük kamuoyu araştırmasının sonuçlarına göre, dünya nüfusunun üçte ikisi yani yüzde 64'ü, iklim değişikliğini küresel acil bir sorun olarak görüyor ve harekete geçilmesini istiyor.

Fosil yakıtların büyük emisyon kaynağı olduğu ülkelerde ankete katılanlar yenilenebilir enerjiyi desteklerken, iklim değişikliğiyle mücadelede öne çıkan diğer önlemler arasında ormanların korunması ve iklim dostu tarım yer aldı.

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