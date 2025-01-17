İmam Gazal: Lazkiye'de intikamsız fethin etkilerini yaşıyoruz

Esed rejiminin devrilmesinin ardından yeni döneme ilişkin Anadolu Ajansı (AA) muhabirine konuşan, Lazkiye ilinin Zekzakani Mahallesi'ndeki İmam Elhasan Al Askeri Camisi'nin imam hatibi Gazal, vatan, güçlü devlet sevgisi ile millet sevgisinin aynı bayrağın gölgesinde olmasını istediğini söyledi.

Gazal, insanları bir araya getiren, farkındalığı yayan, bilinçlenmeyi güçlendiren çalışmalarla millete hizmet etmenin en samimi niyet olduğuna inandığını vurgulayarak, "Suriye'de 2011'de olaylar başladığında ülkenin arzu etmediğimiz sonuçlara varmasını, vatanın bölünmesini ve herkesi mahvetmesini istemedik. Suriyelileri birleştiren şeylerin kutsallığı ve sevgisi konusunda inandıklarımızı hayata geçirme çağrısında bulunduk." dedi.

Vatan sevgisi, tek yürek mücadele ve samimi niyetler olduğunda devlet ve milletin güçlü olacağına işaret eden Gazal, "Aslında bizi dinleyen, takip eden, nasihat ve vaazlarımızı dinleyen herkese şunu söylüyoruz: Gaza, vatan ve vatan sevgisinin bütün mezheplerin koruyucusu olduğu ve her projenin, planın, onun üzerine inşa edilmesi gerektiğini. Tek bir mezhep olmalıdır ki o da aşk mezhebidir." ifadelerini kullandı.

- "SUÇUN VE SUÇLUNUN MEZHEBİ ÖNEMLİ DEĞİL"

Suçun ve suçlunun mezhebinin önemi olmadığının her zaman göz önünde tutulması gerektiğini vurgulayan Gazal, "Suç işleyen herkes hesap vermeli ve hesap vermenin ilk adımı da onu ifşa etmek ve yanlışlığını açıklamak olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Gazal, "Canilerin bir daha katliam yapmaması, iğrenç ve çirkin eylemlerde bulunmaması için hesap vermesi gerekiyor." dedi.

- "LAZKİYE'DE İNTİKAMSIZ FETHİN ETKİLERİNİ YAŞIYORUZ"

Suriye'de Esed sonrası dönemde tüm kesimler arasında fikir birliği ve diyalogla karara bağlanan konuların olduğunu ifade eden Gazal, "yeni dönemde halkına zulmetmeyen, aynı hatalara düşmeyecek bir devlet kurmak istediklerini" dile getirdi.

Gazal, devletin halkla bütünleşerek güçleneceğini vurgulayarak "Biz Lazkiye'de intikamsız fethin, intikamsız zaferin etkilerini yaşıyoruz." dedi.

Mezhepsel farklılıklara rağmen vatandaşlık bağının kapsayıcılığına işaret eden Gaza, "Vatandaşlığı yaşayın. Tüm insanların tek güç, tek mezhep ve bütünleşmiş bir çoğunluk olduğu, tek yürek, tek yapı olduğu, vatanı inşa eden vatan aşkında eriyin." çağrısında bulundu.

- GAZAL, YENİ DÖNEMDEN UMUTLU

Yeni dönemi sağlıklı şekilde inşa etmek için herkesin tek yürek ve tek çabada olduğunu dile getiren Gazal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni yetkililer, yaklaşımlarında dürüstler. İster güvenlik olsun, ister tüm idari işlerimizi organize eden görevliler olsun, her yerde bu örneklerle karşılaştık. Şehrin dışındaki kontrol noktalarında da onlarla karşılaştığımızda hoşgörülü yüzlerini ve içten gelen sevgilerini görüyoruz."

Gazal, bölgesindeki yöneticilerle ilgili, "İyi ilişkiler, incelik, ahlak, bütünleşme ve sevgiden başka bir şey bulamadık ve bunun en güzel örneğini de mahallemizde yaşıyoruz. Lazkiye'de de durum bu, Suriye'nin her yeri için temenni ediyoruz. Bu da zaman gerektiren bir şey, korku bariyerlerinin kaldırılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Valilikte kendilerine muhatap bulabildikleri için yaşadığı şaşkınlığı dile getiren Gazal, 18 Aralık'tan bu yana minarelerden ezan seslerinin eksik olmadığını sözlerine ekledi.