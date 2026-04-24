  • İmam Humeyni Havalimanı'nda ilk rota İstanbul! İran'da hava sahası hareketleniyor
Dünya

İmam Humeyni Havalimanı'nda ilk rota İstanbul! İran'da hava sahası hareketleniyor

ABD ve İsrail saldırıları nedeniyle 28 Şubat'tan bu yana kapalı olan Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı, 40 günlük savaşın ardından kapılarını yeniden açıyor. 25 Nisan itibarıyla başlayacak dış hat uçuşlarında ilk rotalar İstanbul ve Maskat olurken; Iran Air ve Mahan Hava Yolları başta olmak üzere 4 dev şirket seferlere yarın start veriyor.

Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'nından konuya dair yapılan açıklama İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansında yayımlandı.

Buna göre havalimanından İstanbul ve Maskat'a uluslararası uçuşlar yarından itibaren yeniden başlayacak.

Bu uçuşların, Iran Air, Mahan Hava Yolları, Iran Air Tour ve Sepehran Hava Yolları tarafından gerçekleştirileceği ve ilerleyen günlerdeki uçuş programının İran Sivil Havacılık Örgütü'nden gerekli izinlerin alınmasıyla güncelleneceği belirtildi.

İran'daki havalimanları, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası başlayan savaş nedeniyle kapatılmıştı. ABD-İsrail, 40 gün devam eden savaş sırasında İran'daki havalimanlarını da hedef almıştı.

