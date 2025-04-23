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Dünya

IMF, 14 yıl sonra Suriye kararı

Uluslararası Para Fonu (IMF), 14 yıl aradan sonra Suriye misyonunun başına Ron van Rooden'i atadı.

IHA23 Nisan 2025 Çarşamba 16:24 - Güncelleme:
IMF, 14 yıl sonra Suriye kararı
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Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yasser Barnia, ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenlenen Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Yıllık Bahar Toplantıları sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Barnia, IMF Suriye Misyonunun başına Ron van Rooden'i atandığını duyurdu. Barnia, Ron van Rooden'ın atanmasının Suriye'nin talebi üzerine gerçekleştiğini belirtti. Barnia, "Bu önemli atama, önemli bir adım teşkil ediyor ve IMF ile Suriye arasında Suriye'nin ekonomik toparlanmasının ilerletilmesi ve Suriye halkının refahının iyileştirilmesi yönündeki ortak hedefle yapıcı bir diyaloğun önünü açıyor" ifadelerini kullandı.

Rooden, ülkedeki iç savaştan 14 yıl sonra IMF'nin Suriye Misyon Şefi olarak atanan ilk isim oldu.

IMF-SURİYE İLİŞKİLERİ

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) internet sitesindeki bilgilere Suriye, son 40 yıldır fonla hiçbir işlem yapmadı. IMF'nin Suriye'ye yaptığı son misyon ziyareti, dönemin Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı protestoların başlamasından bir yıldan fazla bir süre önce 2009'un sonlarında gerçekleşti.

  • Ron van Roodeni
  • Suriye misyonu

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