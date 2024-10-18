IMF incelemesi tamamlandı! Ukrayna'ya 1,1 milyar dolarlık ödemeye onay

IMF'den yapılan açıklamada, İcra Direktörleri Kurulunun Ukrayna'ya 4 yıllık finansman paketi kapsamındaki beşinci incelemesini tamamladığı aktarıldı.
Açıklamada, Ukrayna'ya 15,5 milyar dolarlık 48 ay süreli finansman paketinin 31 Mart 2023'te onaylandığı anımsatılarak programın, Ukrayna'nın uzun vadeli büyümesini teşvik etmek amacıyla ekonomik toparlanmayı desteklemeyi, yönetişimi geliştirmeyi ve kurumları güçlendirmeyi amaçladığı vurgulandı.
Açıklamada, yılın geri kalanı ve 2025 için görünümün, büyük ölçüde Ukrayna enerji altyapısına yönelik Rus saldırılarının devam etmesi ve savaşla ilgili belirsizlik nedeniyle dördüncü incelemeden bu yana kötüleştiği belirtildi.