İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2024 Cumartesi / 16 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4676
  • EURO
    37,2859
  • ALTIN
    2995.42
  • BIST100
    8793.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • IMF incelemesi tamamlandı! Ukrayna'ya 1,1 milyar dolarlık ödemeye onay
Dünya

IMF incelemesi tamamlandı! Ukrayna'ya 1,1 milyar dolarlık ödemeye onay

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukrayna'ya 48 aylık kredi programının beşinci incelemesini tamamladı ve 1,1 milyar dolarlık ödemenin yapılmasına onay verdi.

AA18 Ekim 2024 Cuma 23:43 - Güncelleme:
IMF incelemesi tamamlandı! Ukrayna'ya 1,1 milyar dolarlık ödemeye onay
ABONE OL

IMF'den yapılan açıklamada, İcra Direktörleri Kurulunun Ukrayna'ya 4 yıllık finansman paketi kapsamındaki beşinci incelemesini tamamladığı aktarıldı.

Ukrayna, Rusya'dan 501 askerin cenazesini teslim aldı

Beşinci incelemenin tamamlanmasının, yaklaşık 1,1 milyar dolar tutarında bir ödeme yapılmasına olanak tanıyacağı kaydedilen açıklamada, finansman paketi kapsamındaki toplam ödemenin 8,7 milyar dolara çıkacağı belirtildi.

EKONOMİK TOPARLANMANIN DESTEKLENMESİ AMAÇLANIYOR

Açıklamada, Ukrayna'ya 15,5 milyar dolarlık 48 ay süreli finansman paketinin 31 Mart 2023'te onaylandığı anımsatılarak programın, Ukrayna'nın uzun vadeli büyümesini teşvik etmek amacıyla ekonomik toparlanmayı desteklemeyi, yönetişimi geliştirmeyi ve kurumları güçlendirmeyi amaçladığı vurgulandı.

Ukrayna ordusu kritik öneme sahip noktayı Rus ordusundan geri aldı

Ukrayna ekonomisine dair değerlendirmelere de yer verilen açıklamada, ülke ekonominin yılın ilk yarısında beklenenden daha dirençli olduğu ifade edildi.

Açıklamada, yılın geri kalanı ve 2025 için görünümün, büyük ölçüde Ukrayna enerji altyapısına yönelik Rus saldırılarının devam etmesi ve savaşla ilgili belirsizlik nedeniyle dördüncü incelemeden bu yana kötüleştiği belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.