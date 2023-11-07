IMF, kotaların arttırılmasını onayladı

IMF'den yapılan açıklamada, kota artışının Fon'un kalıcı kaynaklarını artıracağı ve borç alınan kaynaklara olan bağımlılığı azaltarak küresel finansal istikrarın korunmasına yardımcı olacağı belirtildi.

Açıklamada, İcra Kurulu'nun üyelere tahsis edilen kotanın yüzde 50 oranında artırılmasını Guvernörler Kurulu'na sunacağı kaydedildi.

IMF Başkanı Kristalina Georgiva, konuya ilişkin açıklamasında, kota artışının "güçlü, kota bazlı ve yeterli kaynaklara sahip bir IMF"nin korunmasına yardımcı olacağını" ifade etti.

Georgiva, yeterli kaynaklara sahip bir IMF'nin küresel finansal istikrarı korumak, belirsizlikler ve şoklara açık bir dünyada üye ülkelerin potansiyel ihtiyaçlarına yanıt vermek için gerekli olduğunu vurguladı.

Teklifin uygulamaya konulabilmesi için 190 üye ülkenin temsilcilerinin yer aldığı Guvernörler Kurulunca 15 Aralık'ta yapılacak oylamada onaylanması gerekiyor.

Kotalar, IMF'nin mali ve yönetim yapısının yapı taşlarını oluşturuyor. Bir üye ülkenin kotası, genel olarak o ülkenin dünya ekonomisindeki göreceli konumunu yansıtıyor. Kotalar, IMF'nin hesap birimi olan Özel Çekme Hakkı (SDR) cinsinden ifade ediliyor. IMF en az 5 yılda bir olarak kotaları gözden geçiriyor.