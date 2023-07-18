IMF: Orta vadeli büyüme beklentileri zayıf kalmaya devam ediyor

Georgieva, Hindistan'ın Gandhinagar kentinde düzenlenen üçüncü G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, son yıllarda art arda gelen şoklara ve faiz oranlarındaki hızlı artışa rağmen küresel büyümenin, tarihsel standartlara göre düşük olsa da güçlü iş gücü piyasası ve hizmet talebiyle desteklenen pozitif bölgede kalmaya devam ettiğini kaydetti.

Özellikle imalat sektöründe faaliyetin yavaşladığına işaret eden Georgieva, "İleriye bakıldığında, orta vadeli büyüme beklentileri zayıf kalmaya devam ediyor." dedi.

Georgieva, enflasyon eğilimlerinin aşağı doğru olmasının cesaret verici olduğunu ancak manşet enflasyonun hala çok yüksek seviyede bulunduğunu, çekirdek enflasyonun da ciddi para politikası sıkılaştırmasına rağmen yapışkanlığını koruduğunu ifade etti.

Artan gıda ve gübre fiyatlarının, özellikle gıda güvensizliği ve yetersiz beslenmenin artık daha kalıcı olduğu düşük gelirli haneler için endişe verici olduğunu vurgulayan Georgieva, dolayısıyla risklerin aşağı yönlü olmaya devam ettiğini dile getirdi.

Georgieva, enflasyonun daha uzun süre daha yüksek kalabileceğini belirterek, "Bu da daha fazla para politikası sıkılaştırması gerektirebilir ve parçalanma, büyüme üzerinde daha da fazla baskı oluşturabilir. Bu riskleri azaltmak için G20 liderlerini küresel ekonomiyi daha canlı bir orta vadeli yola taşıma fırsatını değerlendirmeye davet ediyorum." diye konuştu.

- Para politikasında "rotada kalma" vurgusu

Politika önceliklerinden de bahseden Georgieva, enflasyonu kalıcı bir şekilde aşağı çekme konusunda ilerleme olsa da işin henüz bitmediğini ve para politikası rotasında kalınması gerektiğini söyledi.

Georgieva, erken bir kutlamanın enflasyonu düşürme sürecinde şimdiye kadar güçlüklerle elde edilen kazanımları tersine çevirebileceğini vurgulayarak, "Bunun yerine, rotamızda kalırsak büyüme ve refahın temeli olarak fiyat istikrarından yararlanabiliriz." dedi.

Mali tamponları yeniden inşa etmenin önemine işaret eden Georgieva, üretkenliği artırmak ve yaşam standartlarını yükseltmek için de büyümeyi artıran reformlara ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Georgieva, bu reform çabalarını desteklemek için IMF'nin, yerel kaynakları harekete geçirme, ülke harcamalarının kalitesini iyileştirme, derin sermaye piyasaları oluşturma ve hem yerli hem de yabancı özel yatırım ortamını iyileştirme konusundaki çalışmalarını genişleteceğini söyledi.