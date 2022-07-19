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Dünya

IMF, Tanzanya'ya 1 milyar dolarlık krediyi onayladı

Uluslararası Para Fonu (IMF), Doğu Afrika ülkelerinden Tanzanya'ya 1 milyar dolarlık krediye onay verdi.

AA19 Temmuz 2022 Salı 17:05 - Güncelleme:
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IMF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun 1 milyar dolarlık ve 40 aylık krediye onay verdiği duyuruldu.

Kredinin yaklaşık 151 milyon dolarının acil ödeneceği aktarılan açıklamada, mali paketin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan olumsuz etkilenen ülke ekonomisinin iyileşmesine yardımcı olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, kredinin hükümetin yapısal reformları gerçekleştirmesine ve makro ekonomik istikrarı korumasına yardımcı olmayı amaçladığına da vurgu yapıldı.

IMF, daha önce borç isteyen Tanzanya hükümetine yeni tip koronavirüse ilişkin vaka ve ölüm verilerini açıklama şartı getirmişti.

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