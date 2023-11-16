İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2023 Cuma / 5 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6412
  • EURO
    31,2282
  • ALTIN
    1823.82
  • BIST100
    7780.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • IMF'den Meksika'ya 35 milyar dolarlık kredi limitine onay
Dünya

IMF'den Meksika'ya 35 milyar dolarlık kredi limitine onay

Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörleri Kurulu'nun Meksika için 2 yıl süreli 35 milyar dolarlık esnek kredi limitini onayladığı bildirildi.

AA16 Kasım 2023 Perşembe 23:30 - Güncelleme:
IMF'den Meksika'ya 35 milyar dolarlık kredi limitine onay
ABONE OL

IMF'den yapılan açıklamada, Meksikalı yetkililerin yeni kredi limitini ihtiyati tedbir olarak değerlendirme niyetinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, onaylanan 35 milyar dolarlık esnek kredi limitinin Meksika için krizi önlemek amacıyla tasarlandığı aktarıldı.

Meksika'nın çok güçlü ekonomik temelleri ve kurumsal politika çerçeveleri ile makroekonomik performans ve politika uygulama geçmişi sayesinde kredi limitine uygun görüldüğü aktarılan açıklamada, bunun Meksika için 2009'dan bu yana düzenlenen 10'uncu kredi limiti olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IMF Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, Meksika ekonomisinin güçlü tüketim ve yatırımla birlikte geniş tabanlı bir büyümenin ortasında olduğunu belirtti.

Gopinath, Meksika'nın makroekonomik politikaları ve kurumsal politika çerçevelerinin, esnek bir döviz kuru rejimi, güvenilir enflasyon hedefleme çerçevesi, mali sorumluluk yasası ve iyi düzenlenmiş finans sektörüyle oldukça güçlü olmaya devam ettiğini aktardı.

Meksikalı yetkililerin politikalarının ihtiyatlı olmaya devam ettiğine işaret eden Gopinath, para politikasının enflasyonist baskıları kontrol altına almaya odaklanırken, maliye politikasının kamu borcunu kontrol altında tuttuğunu kaydetti.

Gopinath, Meksika'nın önceki yıllara göre daha düşük olmasına rağmen artan dış risklere maruz kalmaya devam ettiğine dikkati çekerek, yeni kredi limitinin Meksikalı yetkililerin makroekonomik stratejisini desteklemede önemli bir rol oynamaya ve piyasa güvenini artırırken risklere karşı güvence sağlamaya devam edeceğini ifade etti.

  • IMF Kredi
  • Meksika Limiti
  • 35 Milyar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.