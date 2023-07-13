IMF'den Pakistan'a 1,2 milyar dolarlık kredi

Geo News televizyonundaki habere göre, Pakistan Gelir ve Maliye Bakanı İshak Dar, IMF'nin Merkez Bankasına 1,2 milyar dolar krediyi yatırdığını açıkladı.

Dar, 3 milyar dolardan kalan 1,8 milyar dolarlık kredinin ise Kasım 2023 ve Şubat 2024'te yapılacak değerlendirmelerin ardından yatırılacağını belirtti.

Pakistan, son 3 günde 4,2 milyar dolarlık finansal destek aldı.

Pakistan, 11 Ağustos'ta Suudi Arabistan'dan 2 milyar dolar, dün ise Birleşik Arap Emirliklerinden 1 milyar dolar finansal destek almıştı.

IMF Guvernörler Kurulu, Pakistan'ın ekonomik istikrar programını desteklemek için bu ülkeyle 9 aya yayılan 3 milyar dolarlık stand-by anlaşmasını dün onaylamıştı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, IMF ile anlaşmasının ardından Pakistan'ın yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "CCC-"den "CCC" seviyesine yükseltmişti.

IMF Pakistan Misyon Şefi Nathan Porter, 30 Haziran'da yaptığı açıklamada, IMF ile Pakistanlı yetkililerin 9 aylık süreyle 3 milyar dolar stand-by düzenlemesi konusunda anlaştığını duyurmuştu.