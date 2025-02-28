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Dünya

IMF'den Ukrayna'ya yeni kredi! 400 milyon dolarlık anlaşma sağlandı

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukrayna'ya yönelik kredi programının yedinci incelemesini tamamlarken, Kiev yönetimiyle yaklaşık 400 milyon dolarlık ödeme için anlaşmaya vardı.

AA28 Şubat 2025 Cuma 23:25 - Güncelleme:
IMF'den Ukrayna'ya yeni kredi! 400 milyon dolarlık anlaşma sağlandı
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Fondan yapılan açıklamada, IMF ve Ukraynalı yetkililerin, 15,5 milyar dolarlık 4 yıllık finansman paketinin yedinci incelemesine ilişkin personel düzeyinde anlaşmaya vardığı aktarıldı.

Açıklamada, IMF İcra Direktörleri Kurulunun onayına ve Ukrayna'nın ödemeler dengesi ihtiyaçlarıyla uyumlu olmasına bağlı olarak ülkenin yaklaşık 400 milyon dolara erişebileceği kaydedildi.

TOPLAM ÖDEMELER 10,1 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK

IMF'nin açıklamasında, son finansmanla birlikte program kapsamında ülkeye yapılan toplam ödemelerin 10,1 milyar dolara ulaşacağı belirtildi.

Savaşın Ukrayna halkı, ekonomisi ve altyapısı üzerinde ağır tahribat yaratmaya devam etmesi nedeniyle görünümün son derece belirsiz olmayı sürdürdüğü aktarılan açıklamada, zorlu ortama rağmen programın kritik dış destek sayesinde yolunda ilerlediği bildirildi.

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