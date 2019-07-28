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İmparator torunun bu isteği Almanya'yı ayağa kaldırdı!

Son Alman İmparatoru ve Prusya Kralı II. Wilhelm'in soyundan gelen Hohenzollern, türlü sanat eserleri ve tarihi belgelerin yanında Potsdam'da bulunan Cecilienhof Sarayı'nda da yaşama hakkı talep etti. Alman Hükümetiyle aile arasında bu hafta yapılan görüşmeler neticesiz kaldı. Sosyal Demokrat politikacı Wolfgang Thierse 'Hohenzollern ailesinin serveti nereden geldi? Peki bu aileyi kim finanse etti? Almanya ve Prusya'daki vatandaşlar. Şimdi bir de kendilerine ödeme yapmamızı istiyorlar' diye konuştu.

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1918 yılında tahttan indirilen son Alman İmparatoru ve Prusya Kralı II. Wilhelm'in soyundan gelen Hohenzollern ailesi dedelerinin mirasını geri talep ediyor. Ailenin lideri konumunda bulunan Prens Georg Friedrich sene başında türlü sanat eserleri ve tarihi belgelerin yanında Potsdam'da bulunan Cecilienhof Sarayı'nda da yaşama hakkı talep etti.
 
BELGELER DEVLET ARŞİVİ VE MÜZELERDE
 
Söz konusu saray Almanya'nın en önemli mimari eserlerinden birisi olarak gösteriliyor. Ailenin talep ettiği eser ve belgeler şu anda devlet arşiv, müze ve depolarında tutuluyor. 
 
'RESMİ KARAR YOK'
 
Financial Times'ın haberine göre Alman hükümetinden yetkililerle bu hafta bir araya gelen Hohenzollern ailesinin temsilcileri taleplerini yineledi, ancak taraflar herhangi bir anlaşmaya varamadı. Aile, 1918 yılında monarşi kaldırıldıktan sonra hanedanın resmi olarak mallarından vazgeçmediği, bu yönde alınmış bir mahkeme kararı da olmadığını iddia ediyor. Alman hükümeti adına görüşmelere katılan Günther Winands "Taraflar bir anlaşmaya varabilmiş değil ancak yakın zamanda iki tarafı da memnun edecek bir çözüm bulmayı umuyoruz. Böylece uzun süreli yasal bir mücadeleden kaçınmış oluruz" ifadelerini kullandı. 
 
AİLENİN TALEPLERİNE TEPKİLER VAR
 
Almanlar özellikle bazı önemli tarihi eserleri kendilerine saklamak istediği endişesiyle Hohenzollern ailesinin talebine tepki gösteriyor. Ailenin avukatı Markus Hennig ise ailenin müzelerdeki eserleri kaldırmak gibi bir niyeti kesinlikle olmadığını belirterek "Hohenzollernların yasal taleplerini zayıflatmak için böyle tartışmalar ortaya atılıyor" ifadelerini kullandı. 
 
'AİLEYİ VATANDAŞLAR FİNANSE ETTİ'
 
Habertürk'ün haberine göre, Hohenzollern ailesinin gayrimenkul ve tarihi eserleri geri istemesine sadece vatandaşlar değil Alman politikacılar da tepki gösterdi. Sosyal Demokrat politikacı Wolfgang Thierse söz konusu malların özel mülk olarak kabul edilmemesi gerektiğini ifade etti. Thierse "Hohenzollern ailesinin serveti nereden geldi? Bu aileyi kim finanse etti? Almanya ve Prusya'daki vatandaşlar. Şimdi bir de kendilerine ödeme yapmamızı istiyorlar" dedi. Almanya Kültür Bakanı Torsten Wöhlert ise müzelerdeki eserlere onlarca yıldır vatandaşların vergileriyle bakıldığını ve iade edilmelerinin söz konusu olmadığını vurguladı.
 

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