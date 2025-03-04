İmralı'nın terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısı yapması İsrail'i panikletti.

İsrail'deki Haaretz gazetesinde kaleme alınan analizde, "PKK'nın silah bırakması Suriye'deki tüm dengeleri değiştirebilir, bu durumun İsrail'in varlığını tehdit edebilir" ifadelerine yer verildi.

Analizde "Türkiye, Suriye'yi kendi himayesine aldı, şimdi ise burayı stratejik bir etki alanına dönüştürmeyi hedefliyor. İsrail'e açık olan Suriye hava sahası, Moskova'nın yerini Türkiye alırsa kapanabilir" denildi.

ABD Başkanı Trump'ın Suriye'den askerini çekmesi ihtimaline de değinen gazete, "İsrail, Türkiye ve Suriye'nin baskılarıyla karşı karşıya kalabilir. ABD yönetimi de İsrail üzerindeki baskıyı artırabilir ve Erdoğan'a Suriye'de tam hakimiyet sağlama konusunda destek verebilir. Türkiye ile PKK arasındaki uzlaşma büyük önem taşıyor. Eğer başarıya ulaşırsa, Suriye rejimi ile Suriye Kürtleri arasındaki karmaşık ilişkileri de çözecek" denildi.

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