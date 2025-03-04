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Dünya

İmralı'nın çağrısı İsrail'i panikletti: PKK'nın feshi bize tehdit

İmralı'nın terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısı yapması İsrail'i panikletirken, İsrail gazetesi Haaretz, 'PKK'nın silah bırakması Suriye'deki tüm dengeleri değiştirebilir, bu durum İsrail'in varlığını tehdit edebilir.' diye yazdı.

HABER MERKEZİ4 Mart 2025 Salı 08:58 - Güncelleme:
İmralı'nın çağrısı İsrail'i panikletti: PKK'nın feshi bize tehdit
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İmralı'nın terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısı yapması İsrail'i panikletti.

İsrail'deki Haaretz gazetesinde kaleme alınan analizde, "PKK'nın silah bırakması Suriye'deki tüm dengeleri değiştirebilir, bu durumun İsrail'in varlığını tehdit edebilir" ifadelerine yer verildi.

Analizde "Türkiye, Suriye'yi kendi himayesine aldı, şimdi ise burayı stratejik bir etki alanına dönüştürmeyi hedefliyor. İsrail'e açık olan Suriye hava sahası, Moskova'nın yerini Türkiye alırsa kapanabilir" denildi.

ABD Başkanı Trump'ın Suriye'den askerini çekmesi ihtimaline de değinen gazete, "İsrail, Türkiye ve Suriye'nin baskılarıyla karşı karşıya kalabilir. ABD yönetimi de İsrail üzerindeki baskıyı artırabilir ve Erdoğan'a Suriye'de tam hakimiyet sağlama konusunda destek verebilir. Türkiye ile PKK arasındaki uzlaşma büyük önem taşıyor. Eğer başarıya ulaşırsa, Suriye rejimi ile Suriye Kürtleri arasındaki karmaşık ilişkileri de çözecek" denildi.

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