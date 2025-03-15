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Dünya

İmralı'nın silah bırakma çağrısıyla ilgili Rusya'dan ilk açıklama

İmralı'nın terör örgütü PKK'ya yönelik çağrısını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 'Bu adımın barışa katkı sağlayacağını ve bölgedeki istikrar ile güvenliği güçlendireceğini umuyoruz. Ayrıca, Şam ile SDG arasında yapılan anlaşmadan da memnuniyet duyuyoruz.' dedi.

HABER MERKEZİ15 Mart 2025 Cumartesi 12:54 - Güncelleme:
İmralı'nın silah bırakma çağrısıyla ilgili Rusya'dan ilk açıklama
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya "silah bırakma" ve "kendini feshetme" çağrısına ve Şam'la SDG arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İmralı'nın çağrısına ilişkin Zaharova, "Ülkede ve genel olarak bölgede şiddetin düşürülmesine, mevcut sorunların barışçıl yöntemlerle çözülmesi amacıyla güven ortamının oluşturulmasına yönelik her türlü adım ve girişimler memnuniyetle karşılanabilir. Bunun barışı sağlayacağını, istikrar ve güvenliği güçlendireceğini umuyoruz." dedi.

SURİYE'DE ŞAM YÖNETİMİ VE SDG ANLAŞMASI

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile SDG arasında imzalanan anlaşmaya dair ise Zaharova, şu ifadeleri kullandı:

Rusya, Fırat'ın doğusunun Suriye devletinin himayesine geri döndürülmesi için imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyor. Bu anlaşma aynı zamanda o bölgede yaşayan tüm etnik ve mezhepsel grupların yasal hak ve çıkarlarını garanti ediyor. Genel olarak, Suriyeli vatandaşların kendi kaderlerini dış müdahale olmaksızın geniş bir diyalog çerçevesinde kendilerinin belirlemesi gerektiğine inanıyoruz. Suriye yönetimi ve Suriye Demokratik Güçleri yönetimi arasında imzalanan bu anlaşmayı, Suriye'nin birliğini sağlama ve güvenliğini ve istikrarını güçlendirme yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bu anlaşmaların pratikte uygulanmasının şüphesiz birçok zorluk, tehdit ve çeşitli sorunlarla karşılaşacağını anlıyoruz. Bu zorlukların üstesinden gelmek için yapıcı çabaların sürdürülmesi ve elbette uzlaşmalara hazır olunması gerekmektedir. Her iki tarafın da bunu başarabileceğini umuyoruz.

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