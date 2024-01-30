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Dünya

İmran Han 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Pakistan'da mahkeme, 'devlet sırlarını ifşa etmekle' suçlanan ve tutuklu yargılanan eski Başbakan İmran Han ve eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'yi 10'ar yıl hapis cezasına çarptırdı.

AA30 Ocak 2024 Salı 11:03 - Güncelleme:
İmran Han 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı
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Ulusal basındaki haberlere göre, Hakim Abul Hasnat Zülkarneyn, devlet sırlarını ifşa etmekle yargılandıkları davada, 10'ar yıl hapis cezası aldıklarına ilişkin mahkeme kararını, Ravalpindi'de Adiala Hapishanesi'nde bulunan İmran Han'a ve Kureyşi'ye sözlü olarak iletti.

Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) Sözcüsü Seyit Zülkifar Buhari, Han'ın ve Kureyşi'nin haklarında verilen hapis cezalarına ilişkin üst mahkemeye itiraz edeceklerini kaydetti.

- HAN, 5 AĞUSTOS 2023'TE TUTUKLANMIŞTI

Eski Başbakan İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında, mahkemenin hakkında verdiği tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te polis tarafından yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti.

Han hakkında yargılandığı yolsuzluk davası kapsamında verilen 3 yıl hapis cezası, 29 Ağustos 2023'te ertelenerek eski Başbakan'ın kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmişti. Ancak 30 Ağustos 2023'te hakim Abul Hasnat Zülkarneyn, savcılığın talebi üzerine "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan Han'ın tutukluluk süresini uzatmıştı.

Eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de benzer sebeple 19 Ağustos 2023'te İslamabad'daki evinde yakalanarak cezaevine gönderilmişti.

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