İmran Han: Dünya Srebrenitsa benzeri bir diğer katliama sessizce tanıklık mı edecek?
Pakistan Başbakanı İmran Han: 'Dünya Keşmir'deki Müslümanlara yönelik Srebrenitsa benzeri bir diğer katliama sessizce tanıklık mı edecek?'
- AA
Pakistan Başbakanı İmran Han: "Dünya Keşmir'deki Müslümanlara yönelik Srebrenitsa benzeri bir diğer katliama sessizce tanıklık mı edecek?"
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