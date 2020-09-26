İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Eylül 2020 Cumartesi / 8 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6604
  • EURO
    8,9115
  • ALTIN
    458.493
  • BIST100
    1124.17
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İmran Han'ın sözleri Hintli diplomata salonu terk ettirdi
Dünya

İmran Han'ın sözleri Hintli diplomata salonu terk ettirdi

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın BM 75. Genel Kurulu'ndaki konuşması Hintli diplomata toplantı salonunu terk ettirdi.

IHA26 Eylül 2020 Cumartesi 08:04 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 08:13
ABONE OL

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu toplantılarında ülke liderlerinin video mesaj yoluyla konuşmaları devam ediyor. Pakistan Başbakanı İmran Han’ın konuşması başladığı sırada Hintli diplomat Mijito Vinito toplantı salonunu terk etti. 

Han, konuşmasında Hindistan ve Pakistan arasındaki tartışmalı bölge olan Keşmir’e ve İslamfobi’ye değindi. Başbakan Han, "Nefret ve şiddete teşvik etmenin evrensel olarak yasaklanması gerektiğini vurguluyoruz. BM’nin İslamofobi ile mücadele için uluslararası bir gün ilan etmesi gerekiyor” dedi.

Hindistan’ın BM’deki daimi temsilcisi TS Tirumurti sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Khan’ın konuşmaları sonrası Hindistan’a cevap hakkı doğduğunu iddia etti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.