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Dünya

İmzalandı! Moldova ve AB arasında yeni dönem

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ile üyelik müzakerelerinin başlatılmasına dair kararnameyi imzaladığını bildirdi.

AA21 Haziran 2024 Cuma 16:25 - Güncelleme:
İmzalandı! Moldova ve AB arasında yeni dönem
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Sandu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moldova'nın 2 yıl önce AB'ye aday üye statüsü aldığını anımsattı.

Avrupa Komisyonunun tavsiyelerini yerine getirdiklerini belirten Sandu, "Moldova'nın AB ile üyelik müzakerelerinin başlatılmasına dair kararnameyi imzaladım. Avrupa entegrasyonundan sorumlu Başbakan Yardımcısı Kristina Gerasimova, ülkemizi müzakerelerde temsil edecek." ifadelerini kullandı.

Üyelik müzakerelerine 25 Haziran'da başlanacağını kaydeden Sandu, 2030'a kadar AB'ye üye olmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Moldova'nın AB'ye üyeliği gelişimin tek yolu. Bunun sayesinde barışı, kalkınmayı ve vatandaşlarımızın güzel şekilde yaşamasını sağlayacağız. Moldova halkı, güzün düzenlenecek referandumda bu konuda karar alacak."

AB, daha önce, Ukrayna ve Moldova ile üyelik müzakerelerine 25 Haziran'da başlanacağını duyurmuştu.

- MOLDOVA'NIN AB İLE YAKINLAŞMA SÜRECİ

Eski Sovyetler Birliği ülkesi Moldova, 1991'de bağımsızlığını ilan etmesinin ardından AB ile 1994'te ortaklık anlaşması imzalamıştı. Anlaşma, 1998'de yürürlüğe girmişti. Söz konusu anlaşmanın 2014'te yenilenmesiyle Moldova vatandaşları, AB üyesi ülkelere vizesiz seyahat edebiliyor.

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Mart 2022'de ülkesinin AB'ye katılımı için bildiri imzalamıştı.

Ülkede, 20 Ekim'de Cumhurbaşkanı seçimi ile AB'ye üyelik konusunda referandum düzenlenecek.

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