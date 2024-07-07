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Dünya

İmzalar atıldı! 3 ülke konfederasyon olacak

Nijer, Mali ve Burkina Faso, konfederasyon olma yolunda ilk imzayı attı. Mali Cumhurbaşkanı Goita 1 yıllığına Sahel Devletleri İttifakı'nın (AES) dönem başkanı seçildi. Toplam nüfusu 72 milyonu bulan 3 ülkenin, AES kapsamında başta güvenlik olmak üzere birçok alanda işbirliği yapması bekleniyor.

AA7 Temmuz 2024 Pazar 08:01 - Güncelleme:
İmzalar atıldı! 3 ülke konfederasyon olacak
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Nijer, Mali ve Burkina Faso, konfederasyon kurmalarına olanak veren ortak bildiriyi imzaladı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğundan (ECOWAS) ayrılma kararı alarak Sahel Devletleri İttifakını (AES) kuran 3 ülke, ilk zirvelerini Nijer'in başkenti Niamey'de düzenledi.

Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahmane Tchiani ve Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore, Niamey'de zirve dolayısıyla bir araya geldi.

Zirvede, 3 ülkeden oluşan "Sahel Devletleri Konfederasyonunu" kurmayı öngören ortak bildiri imzalandı, Mali Cumhurbaşkanı Goita da 1 yıllığına AES'nin dönem başkanı seçildi.

Öte yandan zirvede ECOWAS'a dönüşün mümkün olmadığının da altı çizildi.

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Traore, X hesabından yaptığı paylaşımda, AES'nin Nijer, Mali ve Burkina Faso halklarının refahı için muazzam bir potansiyele sahip olduğunu yazdı.

Traore, Sahel Devletleri Konfederasyonu sayesinde de bağımsızlıklarını pekiştireceklerini kaydetti.

Toplam nüfusu 72 milyonu bulan söz konusu 3 ülkenin, AES kapsamında başta güvenlik olmak üzere birçok alanda işbirliği yapması bekleniyor.

Mali, Burkina Faso ve Nijer, Eylül 2023'te AES'i kurmuştu.

Bu 3 ülke, 28 Ocak'ta yayımladıkları ortak bildiride ECOWAS'tan çekileceklerini duyurmuştu.

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