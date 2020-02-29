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Dünya

İmzalar atıldı! ABD yıllar sonra çekiliyor

ABD ile Taliban, Afganistan'da barış sürecini başlatması beklenen anlaşmayı imzaladı. Anlaşma, Taliban'ın uyması halinde ABD ve müttefiklerinin 14 ay içinde Afganistan'daki askerlerinin tamamını çekmesini öngörüyor.

AA29 Şubat 2020 Cumartesi17:01 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 17:28

ABD ile Taliban arasındaki barış anlaşması, Taliban'ın buna uyması halinde ABD ve müttefiklerinin 14 ay içinde Afganistan'daki askerlerinin tamamını çekmesini öngörüyor.

Taliban ile ABD arasında, Katar'ın başkenti Doha'da imzalanacak "Afganistan'a Barışı Getirme" anlaşmasından önce ABD ve Afganistan hükümetleri ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, ABD'nin, 135 gün içinde Afganistan'daki askerlerinin sayısını 8 bin 600'e indireceği belirtilerek "ABD ve müttefikleri, Taliban'ın anlaşmaya uyması halinde 14 ay içinde ülkedeki askerlerini tamamen çekecek." ifadesine yer verildi.

Anlaşma imzalandı

ABD ile Taliban temsilcileri, Afganistan'da barış sürecini başlatan anlaşmayı imzaladı.

"Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması" adı verilen anlaşma, yaklaşık iki yıl ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'daki Sheraton Hotel'de düzenlenen törenle imzalandı. Anlaşmaya, ABD adına ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban adına Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader imza attı.

Afganistan'da 19 yıldır devam eden savaşı sona erdirecek anlaşmaya göre, ABD, 135 gün içinde Afganistan'daki askerlerinin sayısını 8 bin 600'e indirecek. ABD ve müttefikleri, Taliban'ın anlaşmaya uyması halinde 14 ay içinde ülkedeki askerlerini tamamen çekecek. 

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