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Dünya

İmzalar atıldı! Cezayir ile Rusya'dan 9 işbirliği anlaşması

Cezayir ile Rusya, bilim ve teknoloji alanında 9 işbirliği anlaşması imzalayarak ekonomik ortaklığı ve yatırımı genişletmeye hazır olduklarını teyit etti.

AA31 Ocak 2025 Cuma 07:39 - Güncelleme:
İmzalar atıldı! Cezayir ile Rusya'dan 9 işbirliği anlaşması
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Cezayir haber ajansının (APS) haberine göre, Cezayir-Rusya Ortak Hükümet Komitesi'nin 12. oturumu başkent Cezayir'de düzenlendi.

Toplantıya, Cezayir Tarım Bakanı Yusuf Şerefe ve Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitry Patrushev'in yanı sıra Cezayir Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Kemal Bedari ve Rusya Yüksek Öğrenim ve Bilimden Sorumlu Bakan Yardımcısı Konstantin Mogilevsky katıldı.

İki ülke arasında yüksek öğrenim ve bilim alanında bir mutabakat zaptı kapsamında 9 işbirliği anlaşması imzalandı.

İmza töreninin ardından Cezayir Tarım Bakanı Şerefe, ortak komitenin 12. oturumunun başarılı şekilde sona erdiğini ifade etti.

Cezayirli Bakan, "kazan-kazan" ilkesine dayalı ortak yatırım projeleri uygulayarak Cezayir-Rusya işbirliğini güçlendirmeye devam etme çağrısında bulundu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Patrushev de ülkesinin Cezayir ile özellikle ekonomik alanlarda işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu kaydetti.

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