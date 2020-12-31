İmzalar atıldı: Cezayir, Rusya'dan Sputnik V aşısı alacak

AA 31 Aralık 2020 Perşembe 13:07 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 13:07

Cezayir İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Ammar Bilhaymer, düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanlığının Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V koronavirüs aşısı için anlaşma imzaladığını ve ocak ayında aşılama sürecinin başlayacağını söyledi.

Uluslararası diğer aşı üreticileriyle "yeterli miktarda" aşı temini için müzakerelerin devam ettiğini aktaran Bilhaymer, getirilecek Sputnik V aşısının miktarını veya ödenen meblağı paylaşmadı.

Yerel basına konuşan Cezayir Hazinesi Bütçe Direktörü Abdulaziz Fayid, aşılar için yaklaşık 151 milyon dolar bütçe ayrıldığını, ilk teslimatın 500 bin doz civarında olacağını söylemişti.

Cezayir'de resmi rakamlara göre, toplam vaka sayısı 99 bin 331 olarak kaydedilirken bugüne kadar virüs kaynaklı 751 can kaybı yaşandı.