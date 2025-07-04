İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Temmuz 2025 Cuma / 9 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,8848
  • EURO
    47,0538
  • ALTIN
    4275.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İmzalar atıldı: Dünya Bankası Afrika ülkesi için kesenin ağzını açtı
Dünya

İmzalar atıldı: Dünya Bankası Afrika ülkesi için kesenin ağzını açtı

Dünya Bankası, Etiyopya'da ekonomik reformları ve kapsayıcı büyümeyi desteklemek amacıyla 1 milyar dolarlık finansman sağlayacak.

AA4 Temmuz 2025 Cuma 19:38 - Güncelleme:
İmzalar atıldı: Dünya Bankası Afrika ülkesi için kesenin ağzını açtı
ABONE OL

Yerel basındaki haberlere göre, Etiyopya Maliye Bakanı Ahmed Shide ile Dünya Bankası Etiyopya, Eritre, Sudan ve Güney Sudan Direktörü Maryam Salim, söz konusu finansman anlaşmasını imzaladı.

Haberlerde, Etiyopya Maliye Bakanı Shide'nin, ülkedeki ekonomik reformlara verdiği sürekli ve yapıcı destek nedeniyle Dünya Bankası'na teşekkür ettiği aktarıldı.

Destek programı kapsamında, mali sektör istikrarının sağlanması, ticari rekabetçiliğin arttırılması, iç kaynak mobilizasyonunun güçlendirilmesi, kamu yönetiminde şeffaflık ve etkinliğin teşvik edilmesi ile sosyal hizmetlerin sürdürülebilirliğinin güvence altına alınması hedefleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Bursa'da deprem anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.