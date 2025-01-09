İmzalar atıldı: Güney Kore ve ABD arasında yeni anlaşma

Güney Kore Sanayi Bakanı Ahn Duk-geun ile ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm'un katıldığı imza töreninde, iki ülkenin dışişleri bakanlığı yetkilileri de hazır bulundu.

Tören kapsamında, iki ülke arasında nükleer enerji üretimi ve ilgili teknolojilerde kullanılan malzemeyle ekipmanın satışı ve nükleer enerji alanında işbirliğini öngören mutabakat zaptına imza atıldı.

Taraflarca yapılan ortak açıklamada, nükleer enerjinin barışçıl kullanımı konusundaki karşılıklı kararlılık vurgulanırken anlaşmayla ülkeler arası nükleer teknoloji ihracatının güçleneceği belirtildi.