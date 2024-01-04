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Dünya

İmzalar atıldı! Nepal ve Hindistan'dan ticaret alanında işbirliği

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile Nepalli mevkidaşı Narayan Prakash Saud, enerji ve ticaret alanlarında işbirliğini arttırmayı hedefleyen anlaşmalara imza attı.

AA4 Ocak 2024 Perşembe 18:54 - Güncelleme:
İmzalar atıldı! Nepal ve Hindistan'dan ticaret alanında işbirliği
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The Times of India gazetesinin haberine göre, Jaishankar ve Saud, Nepal'in başkenti Katmandu'da düzenlenen 7'nci Hindistan-Nepal Ortak Komisyonuna eş başkanlık yaptı.

İki gün sürecek Nepal ziyareti için bu sabah Katmandu'ya varan Jaishankar, X hesabından yaptığı açıklamada, iki ülkenin enerji ticaretinde uzun vadeli işbirliği, yenilenebilir enerji, kalkınma projeleri ve Nepal'in "Munal Uydusu"nun teslimatına ilişkin ikili anlaşmalar imzaladığını duyurdu.

İki ülke arasındaki 3 sınır ötesi iletim hattının açılışını mevkidaşı Saud ile yaptığını kaydeden Jaishankar, Hindistan'ın Kasım 2023'te meydana gelen Jajarkot depremi için sağladığı afet sonrası yardım paketinin beşinci kısmının da Nepal'e iletildiğini belirtti.

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