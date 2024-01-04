İmzalar atıldı! Nepal ve Hindistan'dan ticaret alanında işbirliği

The Times of India gazetesinin haberine göre, Jaishankar ve Saud, Nepal'in başkenti Katmandu'da düzenlenen 7'nci Hindistan-Nepal Ortak Komisyonuna eş başkanlık yaptı.

İki gün sürecek Nepal ziyareti için bu sabah Katmandu'ya varan Jaishankar, X hesabından yaptığı açıklamada, iki ülkenin enerji ticaretinde uzun vadeli işbirliği, yenilenebilir enerji, kalkınma projeleri ve Nepal'in "Munal Uydusu"nun teslimatına ilişkin ikili anlaşmalar imzaladığını duyurdu.



İki ülke arasındaki 3 sınır ötesi iletim hattının açılışını mevkidaşı Saud ile yaptığını kaydeden Jaishankar, Hindistan'ın Kasım 2023'te meydana gelen Jajarkot depremi için sağladığı afet sonrası yardım paketinin beşinci kısmının da Nepal'e iletildiğini belirtti.