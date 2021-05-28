İmzalar atıldı! Rusya ile dost ülke arasında inşa edilecek

AA 28 Mayıs 2021 Cuma 17:37 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 Cuma 17:37

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov ile Pakistan'ın Moskova Büyükelçisi Şefket Ali-Khan'ın Pakistan Akımı projesinin inşası için anlaşma imzaladıkları belirtildi.

İki ülkenin, söz konusu anlaşmanın hazırlanması için önemli çalışmalar yaptığına işaret edilen açıklamada, "Bu anlaşmayla, şirketlerimiz projenin yakın zamanda uygulanmasına başlayabilecekler. Proje sayesinde Pakistan'ın enerji güvenliği, doğal gaz gibi çevre dostu bir kaynakla güçlendirilecek." ifadesi kullanıldı.

Rusya ile Pakistan arasında Ekim 2015'te yaklaşık bin kilometre uzunluğunda ve yılda 12,4 milyar metreküp gaz kapasiteli "Kuzey-Güney" doğal gaz boru hattının inşasına ilişkin hükümetlerarası anlaşma imzalanmıştı. Ancak proje konsorsiyumunda yer alan bazı Rus şirketlerine ABD tarafından yaptırım uygulanma riski nedeniyle projenin ortaklık yapısı 22 Mart'ta değiştirilmiş ve projenin adı Pakistan Akımı olarak belirlenmişti.