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Dünya

İmzalar atıldı: Rusya o ülkeye nükleer enerji santrali inşa edecek

Burkina Faso, Rusya ile nükleer enerji santrali inşası için mutabakat zaptı imzaladı.

AA13 Ekim 2023 Cuma 22:29 - Güncelleme:
İmzalar atıldı: Rusya o ülkeye nükleer enerji santrali inşa edecek
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Burkina Faso hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası kapsamında Burkina Faso'da nükleer enerji santrali inşası için Rusya ile mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

Burkina Faso'daki askeri hükümetin Cumhurbaşkanı İbrahim Traore, temmuzda Moskova'da düzenlenen Rusya-Afrika Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den nükleer enerji konusunda destek istemişti.

Afrika Kalkınma Bankası 2020 verilerine göre, 22 milyon nüfuslu Burkina Faso'da elektriğe ancak halkın yüzde 23'ü ulaşabiliyor.

Burkina Faso, dünyada elektrik erişimi en az ülkelerin başında geliyor.

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