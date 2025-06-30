İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Haziran 2025 Pazartesi / 4 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,7681
  • EURO
    46,6474
  • ALTIN
    4191.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İmzalar atıldı: Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni anlaşma
Dünya

İmzalar atıldı: Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni anlaşma

Sayıştay ve Azerbaycan Hesaplama Palatası (Sayıştay) arasında protokol imzalandı.

AA30 Haziran 2025 Pazartesi 16:22 - Güncelleme:
İmzalar atıldı: Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni anlaşma
ABONE OL

Sayıştay Başkanı Metin Yener, 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'nde düzenlenen protokol imza töreninde, kentte olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Toplantının düzenlendiği müzenin, tarihin canlandığı önemli bir eser olduğunu ifade eden Yener, atılan imzalarla iki yüksek deneyim kurumu arasındaki işbirliğini 3 yıllık bir eylem planına bağladıklarını belirterek, şunları aktardı:

"Gün gün, ay ay, yıl yıl ne yapacağımız bu program çerçevesinde ilerleyecek. Gaziantep'i seçmemizin nedeni, bu şehrin sadece bölgenin değil Türkiye'nin hem ekonomisiyle hem toplumsal yapısıyla öne çıkan vilayetlerinden birisi olmasıdır. Gaziantep, tarihi misyonuna uygun olarak iki ülkenin kurumlar arası işbirliğinin sağlanması açısından ayrı bir motivasyon sağlayacak. İki devlet, tek millet, dünyada bu tanımlamayı hak eden başka bir ilişki yok. Bu iki devlet arasındaki ve devlet başkanları arasındaki ilişkiyi bizler de kurumlarımız olarak yerine getirme çabasındayız."

Azerbaycan Hesablama Palatası (Sayıştay) Başkanı Vugar Gulmammadov ise davetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülkenin kardeş olduğunu ve işbirliklerinin süreceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından taraflar arasındaki protokol imzalandı.

Programa, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile davetliler katıldı.

Katılımcılar, daha sonra müze içerisinde hazırlanan "Antep Savunmasının bayrak şehidi: Mehmet Said Şahinbey" sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Üç yılı kapsayacak eylem planı çerçevesinde, iki kurum arasında, ortak konularda yürütülecek denetimler, eğitim programları, seminer ve çalıştay gibi etkinlikler düzenlenecek. Bu sayede işbirliğinin güçlendirilmesiyle bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması amaçlanıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.