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Dünya

Türkiye ile komşu ülke arasında yeni anlaşma: Mutabakat zaptı imzalandı

İçişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Göç ve Yerinden Edilmişler Bakanlığı arasında 'göç ve gönüllü geri dönüş' konusunda işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.

AA2 Ekim 2024 Çarşamba 17:23 - Güncelleme:
Türkiye ile komşu ülke arasında yeni anlaşma: Mutabakat zaptı imzalandı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, mutabakat zaptı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Irak Cumhuriyeti Göç ve Yerinden Edilmişler Bakanı Evan Faiq Jabro tarafından imzalandı.

İşbirliği mutabakat zaptıyla Türkiye'de bulunan Iraklı vatandaşların gönüllü olarak ülkelerine dönüşleri sağlanacak.

Göç yönetiminde daha sürdürülebilir ve güvenli bir yaklaşımın amaçlandığı mutabakat zaptı kapsamında, düzensiz ve yasa dışı göçün etkin bir şekilde engellenmesi için işbirliği yapılacak.

BAKAN YERLİKAYA: DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

İmza törenine ayrıca Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Majid Abdulreda Hassan Al-Lachmawi ve Irak Göç İşleri Genel Müdürü Safaa Hussein Ahmed katıldı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mutabakat zaptı kapsamında, düzensiz göçle mücadele için işbirliği yapılacak. İmzaladığımız mutabakat zaptının hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

  • İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
  • ırak

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