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İnanılmaz aile! 9 yıldır bir bodrumda 'dünyanın sonunu' bekliyorlar

Hollanda medyasında çıkan haberlerde, Ruinerwold köyünde bir adam ile 6 çocuğunun, 9 yıldır etrafı ağaçlarla çevrili ve köprüden geçerek ulaşılan bir çiftlik evinin bodrumunda yaşadığı belirtildi.

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Dış dünya ve insanlar ile ilişkileri tamamen kesen ailenin, 'dünyanın sonunu' beklediği aktarıldı.
 
Ailenin çiftlikte yetişen sebzeler ve sahip oldukları bir keçi ile hayatta kaldıkları ifade edildi.
 
 
Evin sahibi olan adamın 58 yaşında olduğu çocuklarının ise 16 ila 25 yaşında oldukları ifade edilen haberde, çocukların dünyada kendilerinden başka insanların olup olmadığına dair hiçbir bilgileri olmadığı kaydedildi.
 
Olayın, köydeki bir kafeterya sahibinin, çiftlikten eskimiş giysisi ve saçı sakalı birbirine karışmış 25 yaşındaki adamın geçen hafta ilk defa dışarıya çıkarak yardım istemesi üzerine polisi bilgilendirmesi sonucu gün yüzüne çıktığı aktarıldı.
 
 
Sputnik'in haberine göre, yapılan araştırma sonucu, evin oturma odasında bulunan bir dolabın arkasında bodruma geçen bir yol bulunduğu ve ailenin orada yaşadığı bildirildi.
 
Polisin aileyi tahliye ettiği ve çiftlikte araştırma başlattığı belirtildi.

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