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Dünya

İnanılmaz ama gerçek! İstila ettiler: Halk sokağa çıkarken silahlanıyor

Avustralya'nın Maaroom kentinde yaşayanlar, kanguru çetesi tarafından istilaya uğradı. Aralarında yaşlı bir kadının da bulunduğu en az iki kişi kanguru çetesi tarafından yaralandı. İnsanlar kendilerini savunmak için sopa taşıyorlar.

Star Gazetesi 27 Eylül 2022 Salı 13:14 - Güncelleme:
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Son aylarda düzinelerce doğu gri kanguru, Avustralya'nın 220 nüfuslu küçük kıyı kasabası Maaroom'u istila etti. Alışılmadık derecede saldırgan hayvanlarla karşılaşmaktan korkan sakinler, kendilerini silahlandırmaya ve dışarı çıkmaktan kaçınmaya başladılar.

"O KADAR HIZLILAR Kİ NEREDE OLDUKLARINI BİLEMEZSİNİZ"

Caravan Park yöneticisi Karen Sutcliffe, ABC News Australia'ya "Gerçekten de sayılamayacak kadar çok var" dedi . "İnsanlar artık büyük bir sopayla ortalıkta dolaşıyor. Bir öğleden sonra balığa çıkmak istiyordum ama bir kanguru beni yakalarsa diye bunu yapmayacağım. O kadar hızlılar ki nerede olduklarını bilemezsiniz." dedi.

UYLUK KEMİĞİ KIRILDI

67 yaşındaki bir kadın bir kanguru tarafından devrildi ve tekmelendi, onu kırık bir uyluk kemiği ve ısırık izleriyle bıraktı. Başka bir sakin de saldırıya uğradı ve omurilik yaralanmasıyla kaldı.

54 KİLOGRAMLIK DÖVÜŞÇÜLER

Batı gri kanguruları Avustralya'nın güneybatısında yaygındır. 54 kilograma kadar ağırlığa sahip olabilirler ve 1.3 metre boyunda durabilirler.

İKİ GÜÇLÜ PENÇELİ ARKA BACAKLARIYLA SALDIRIRLAR

Erkekler agresif olabilir ve birbirleriyle kullandıkları tekniklerin aynılarıyla insanlarla savaşabilirler. Rakipleriyle boğuşmak için kısa üst uzuvlarını kullanırlar, vücut ağırlığını almak için kaslı kuyruklarını kullanırlar, sonra her iki güçlü pençeli arka bacaklarıyla saldırırlar.

İLK ÖLÜM 1936'DA

Uzmanlara göre, kanguruların ani yaygınlığı ve saldırganlıkları olağandışı.Tarihte bilinen ilk ölümcül saldırı 1936'da 38 yaşındaki William Cruickshank'ın başına geldi. Talihsiz adam Avustralya'nın doğu kıyısındaki New South Wales eyaletindeki Hillston'da bir kanguru tarafından saldırıya uğramasından aylar sonra bir hastanede öldü.

Star Gazetesi

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