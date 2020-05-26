star.com.tr 26 Mayıs 2020 Salı 10:35 - Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 10:35

Akıllara durgunluk veren olay, Hindistan'ın güney eyaleti Kerala'da yaşandı. Sooraj adındaki bir adam, eşinin odasına bir kobra yılanı bırakarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı.



Polisten yapılan açıklamaya göre, cinayetin mülkiyet sahiplenme nedeniyle işlendiği belirtiliyor. Ayrıca bunun Sooraj'ın ilk cinayet teşebbüsü olmadığı ifade edildi.

Eşinin odasına kobra yılanı bırakarak cinayet gibi göstermemeye çalışan Sooraj'ın cinayet öncesi yaptığı bazı görüşmeler şahsı ele verdi.

Kerala eyalet polisi, telefon kayıtlarına göre, Sooraj'ın bir yerel bir yılan uzmanı ile temasa geçtiğini ve internette yılan videoları izlediğini söyledi.

Polisin açıklamasına göre 7 Mayıs sabahı, Vijayasenan bölgesindeki Anchal'da yaşayan Manimeghala, kızı Uthra'yı uyandırmaya çalıştı ancak, uyandıramadı. Uthra'nın hareketsizliği üzerine korkan annesi, kızını hastaneye götürdü.

Eve döndüklerinde Uthra'nın ebeveynleri kardeşi, yatak odasında bir dolabın altında bir Hint kobrası buldular. Yılan öldürüldü ve evlerinin arkasına gömüldü. Sooraj, hiçbir şey olmamış gibi Uthra ile aynı odada kaldı.

Polisin yaptığı araştırmalar sonunda, kobranın genç kadının eşi tarafından odaya bırakıldığı tespit edilerek Sooraj dün itibariyle tutuklandı.

star.com.tr