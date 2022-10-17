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Dünya

İnanılmaz görüntü! 80 kiloluk dev piton okul otobüsüne girdi

Dünyadaki en korkunç sürüngenlerden biri olan pitonlardan birinin okul otobüsüne girdiğini hayal edebiliyor musunuz? 80 kilo ağırlığında yaklaşık 4.5 metre uzunluğunda dev piton Hindistan'da bir okul otobüsüne girdi. Dakikalar süren kurtarma operasyonu ise sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Star Gazetesi17 Ekim 2022 Pazartesi 13:39 - Güncelleme:
İnanılmaz görüntü! 80 kiloluk dev piton okul otobüsüne girdi
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Hindistan'da bir okul otobüsünün içinde sürünen dev bir piton videosu viral oldu. 80 kilo ağırlığındaki dev piton bir okul otobüsünün motoruna sıkıştı. Kurtarma ekibinin pitonu otobüsten alması saatler sürdü.

ŞANS ESERİ FARK EDİLDİ

Uttar Pradesh'in Raebareli bölgesinde bir okul otobüsünün içinde dev bir piton bulundu. Edinilen bilgilere göre piton, Ryan Devlet Okulu'nun tribünlere park ettiği otobüsün koltuğunun altına saklandı.

Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından kurtarılan pitonun videosu sosyal medyada viral oldu. Videoda bir görevlinin okul otobüsünün altından pitonu çektiği görülüyor.

80 KİLO YAKLAŞIK 5 METRE

Orman dairesi yetkililerine göre, yakalanan pitonun ağırlığı yaklaşık 80 kg, uzunluğu ise yaklaşık 4 buçuk metre. Bir saat süren kurtarma operasyonundan sonra piton güvenli bir şekilde Dalmau ormanına bırakıldı. Olay sırasında kimse yaralanmadı.

Star Gazetesi

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