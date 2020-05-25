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Dünya

Sırtlan, pitonun avını böyle çaldı

Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nda bir sırtlanın, piton yılanının yemeye çalıştığı avını çalması saniye saniye kaydedildi.

star.com.tr25 Mayıs 2020 Pazartesi 10:14 - Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 10:17
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Afrika ekosisteminin önemli bir parçası olan sırtlanlar zorlu avcılardır. Benekli sırtlanlar gibi kendi bazı sırtlan türleri yedikleri hayvanların % 95'ini avlarken, çizgili sırtlanlar gibi diğerleri de leşçidir.

Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Afrika'nın en büyük vahşi yaşam rezervlerinden biri olan Kruger Ulusal Parkı'nda, başka hayvanların yiyeceklerini çalma ile de bilinen sırtlanların inanılmaz bir görüntüsü yakalandı.

Jason Juber isimli gözlemci, bir sırtlanın, bir piton yılanının yemeye çalıştığı avı çalmasını saniye saniye kaydetti.

Görüntülerde bir pitonun yakaladığı ava yavaş yavaş yaklaşan sırtlan, sırtlan yılanın yemeye çalıştığı ve muhtemelen impala cesedi olan avı hızlı bir hamleyle alıp kaçıyor.

Juber görüntüleri, 'Açık bir alanda burun deliklerini açmış bir şeyler arayan bir sırtlan gördüm. Kokusu her neyse çok ilgileniyor gibiydi ve bir süre bölgeyi taramaya devam etti. İncelemesinin ardından sırtlan, genç bir impalayı saran bir Afrika kaya pitonunu buldu.' yorumuyla paylaştı.

star.com.tr

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