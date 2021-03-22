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Dünya

İnanılmaz görüntü! Zehirli örümcekler yerleşim alanlarını istila etti

Avustralya'nın New South Wales bölgesindeki şiddetli sellerin ortasında, zehirli kaplan örümcekleri yuvalarını terk etmek zorunda kaldı. Yerleşim alanlarını istila eden örümceklerin görüntüsü, görenleri şaşırttı.

star.com.tr22 Mart 2021 Pazartesi 15:43 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 15:43
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Avustralya'nın South Wales bölgesindeki şiddetli yağmurlar, Kinchela Deresi'nin taşmasına neden oldu.

Sel sularına teslim olan bölgeden gelen bazı görüntüler, görenleri şaşırttı. Kaplan örümcekleri olarak tanımlanan binlerce örümcek, sel sularından kaçmak için bulabildikleri her yere sığındı.

Kaplan örümcekleri zehirli olmalarına rağmen, sadece kışkırtıldıklarında ısırırlar. Isırıkları şişliğe, hafif ağrı ve kaşıntıya neden olur.

Basına konuşan bölge sakinlerinden biri, "Örümcekler, çitlerin üzerine, evlerin üzerine veya her neye ulaşabilirlerse üzerine tırmanıyorlar.' dedi.

Başka bir yerel sakin Melanie Williams, "Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim" ifadesini kullandı.

Sydney Üniversitesi'nden uzmanlar, örümceklerin her zaman orada olduğunu, ancak genellikle fark edilmediğini söyledi.

New South Wales, Hawkesbury Nehri boyunca meydana gelen büyük sel felaketleriyle birlikte, son zamanlarda şiddetli yağmurlara maruz kaldı. Meteoroloji Bürosu Pazar günü, Kasım 1961'den bu yana en şiddetli yağışların olacağının tahmin edildiğini duyurdu.

Yetkililer, yaklaşık 18.000 kişinin evlerini terk ettiğini söyleyerek, şiddetli yağmurların devam edeceği ve yerel halkı dikkatli olması gerektiği çağrısı yaptı.

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