İnanılmaz olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü

28 Mayıs 2020 Perşembe 08:50 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 08:50

Sri Lanka'nın Colombo şehrinin Athurugiriya banliyösünde yaşayan Dandiris Perera isminde bir adamın bölgede gerçekleşen bir kaza nedeniyle öldüğü düşünülmüştü. NewsWire'ın haberine göre, yakınları cansız bedenin Perera'ya ait olduğunu doğrulamış ve olayın ardından yaşlı adamın cansız bedeni defnedilmişti.

EVİNE DÖNEREK HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Fakat Muthuhena bölgesinin Meegoda muhitinde yaşayan Dandiris Perera, evine dönerek köyündeki herkesi şaşkına çevirdi. İş nedeniyle 4 Şubat'ta evinden ayrılan Perera'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle uygulanan sokağa çıkma yasağı yüzünden evine dönemediği öğrenildi.

"KENDİ MEZARINI GÖREN İLK KİŞİ OLABİLİRİM"

Dandiris Perera, "Eve geldiğimde herkes şoke olmuştu. Onlara olanları anlatmak için polisle gelmem gerekiyordu. Kendi mezarını gören ilk kişi olabilirim" dedi.

Karmaşıklığın nasıl ortaya çıktığı bilinmezliğini korusa da, Dandiris'in yerine gömülen kişinin kim olduğuna yönelik çalışmalar devam ediyor.