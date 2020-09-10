İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2020 Perşembe / 22 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4306
  • EURO
    8,8498
  • ALTIN
    469.081
  • BIST100
    1100.54
Dünya

İnanılmaz olay! Hepsi midesinden çıktı

Mısır'da bir kişinin midesinden 6 bin 500 Mısır lirası çıktı. Paralar 4 saatlik ameliyatın ardından çıkarıldı.

IHA10 Eylül 2020 Perşembe 16:20 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 16:20
ABONE OL

Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan Al Kasr Al Einy Hastanesine midesinde 6 bin 500 Mısır Lirası bulunan bir kişi getirildi. Rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılan kişinin midesindeki paralar 4 saatlik ameliyat sonucu çıkarıldı. Ameliyatı gerçekleştiren doktorlar tarafından yapılan açıklamada hastanın midesinde bulunan kağıt para nedeniyle karın bölgesinde şiddetli ağrı çektiği belirtildi. Doktorlar, kişinin bağırsaklarında da şiddetli enfeksiyonlar meydana geldiğini, hastaneye kaldırıldığında durumunun kritik olduğunu açıkladı. Para yutan kişi 4 saatlik ameliyat sonucu sağlığına kavuştu.

Doktorlar yaptıkları incelemeler sonucu kişinin farklı zaman aralıklarında parayı yuttuğunu belirledi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.