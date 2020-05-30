İnanılmaz olay! Maymunlar sağlık görevlisine saldırıp kan örneklerini çaldı

star.com.tr 30 Mayıs 2020 Cumartesi 12:20 - Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 12:20

Akıllara durgunluk veren olay, Cuma günü kuzey Hindistan'nın Meerut şehrinde meydana gedi.



COVID-19 vakalarının kan örneklerini taşıyan laboratuvar görevlisi, bir grup maymun tarafından saldırıya uğradı.

Teknisyen, Uttar Pradeş'deki Meerut Tıp Fakültesi'nde COVID-19 enfekte olduğundan şüphelenilen üç kişinin örnekleriyle geri dönüyordu. Yolda teknisyene saldıran bir grup maymun, kargaşa sırasında kan örnekleri ve test kitlerini alıp kaçtı.

Görevlinin daha sonra cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde, ağaçtaki bir maymunun test kitlerini çiğnediği görülüyor.

Öte yandan görevlinin durumu yetkililere bildirme ya da müdahale etme yerine maymunları izlemesi, tepkilere neden oldu. Teknisyenin bir soruşturma ile karşı karşıya olabileceği belirtiliyor.

Olay, şehir sakinleri arasında COVID-19'un test örneklerinin şehre yaymaları halinde, virüsün hızla yayılabileceği iddiasıyla korku ve paniğe neden oldu.

Maymunların, COVID-19'a karşı bağışıklığı yoktur. Bazı insanlar enfeksiyonun insanlardan maymunlara bulaşma riski bulunduğunu düşünüyor.

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