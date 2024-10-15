İngiliz aktivistlerden 'Roblox'a karşı önlem' talebi: Pedofili cehennemine dönüştü

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre araştırma şirketi Hindenburg, Roblox hakkında pedofili, şiddet ve istismar iddialarının yer aldığı bir rapor açıkladı.

Platformdaki içeriklerin çocukları pedofilinin, yetişkinlere yönelik yayınların, şiddetin ve küfürlü konuşmaların hedefi haline getirdiğini belirten Hindenburg, Roblox'ta çocuklara cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmaktan tutuklu yargılanırken ölen Jeffrey Epstein adına ve benzer isimlere açılmış çok sayıda hesap bulunduğunu kaydetti.

PEDOFİLİ CEHENNEMİ ROBLOX'A KARŞI ÖNLEM ÇAĞRISI

Hindenburg'un raporunda, "Roblox'un, tamamı çocuklarımıza açık şekilde, oyun karakterlerimizi kandırmaya çalışan kullanıcılarla, çocuk istismarı görüntülerinin açıkça satıldığı gruplarla, cinsel içerikli oyunlarla, şiddet içerikleriyle ve aşırı küfürlü konuşmalarla dolu bir pedofili cehennemi olduğunu gördük." ifadeleri kullanıldı.

Roblox ise Hindenburg'un eleştirilerini reddetti ve şikayet konusu olan içeriklerin kaldırıldığını ya da incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Çocukların çevrim içi ortamlarda güvenliğiyle ilgili çalışmalar yürüten aktivist gruplar ise Ofcom'a Çevrim İçi Güvenlik Yasasını ciddi şekilde uygulama ve teknoloji şirketlerine katı kurallar getirme çağrısı yaptı.

Çevrim içi ortamlarda maruz kaldığı şiddet görüntüleri üzerine intihar eden Molly Russell'ın ailesi tarafından kurulan Molly Russell Vakfı, yasanın uygulamasından ve kuralları belirlemeden sorumlu olan Ofcom'un Roblox gibi platformlara karşı atacağı adımların önemini vurguladı.

Molly Russell Vakfının Üst Yöneticisi Andy Burrows, Hindenburg'un Roblox'un raporuyla ilgili açıklamasında, "(Rapor) Çocuk güvenliğine ilişkin eksikliklerin bir arıza değil platformların tasarımı ve işleyişindeki sistemsel bir başarısızlık olduğuna ilişkin artan kanıtların altını çiziyor." ifadelerini kullandı.

Burrows, Çevrim İçi Güvenlik Yasasının çocukları korumak için geçerli en etkili yol olduğunu kaydederken güvenlik açıklarının önüne ise Ofcom'un atacağı güçlü ve kararlı adımlarla geçilebileceğini savundu.

Çocukların internet ortamındaki haklarıyla ilgili çalışmalar yürüten Lordlar Kamarası üyesi Barones Beeban Kidron ise "Roblox tüketiciye yönelik bir ürünse ve ticareti yapılıyorsa çocuklar için güvenli olması ve istismarcılarla çocukların bir araya gelmemesini sağlayacak şekilde tasarlanmış mekanizmalara sahip olması gerekir." değerlendirmesini yaptı.

Kidron, yasanın uygulanabilmesi için güçlü siyasi liderliğin olması gerektiğine işaret etti.

Ofcom'un konuya ilişkin yaptığı açıklamada ise, "Roblox gibi platformların çocukları şiddet ve pornografiden koruması, istismarcılara karşı önlem alması, çocuk istismarı görüntülerini kaldırması ve yaş kontrolüne ilişkin güçlü kontroller yapması gerek." ifadeleri yer aldı.

Günlük yaklaşık 80 milyon kullanıcısı bulunan oyun platformu Roblox'ta kullanıcıları arasında 9 yaşın altındakilerin oranı yüzde 20'yken kullanıcıların çoğu 16 yaşın altında.

Roblox, oyun oynayan kullanıcılar arasında sohbete de olanak sağlarken, kullanıcılar platformda kendi oyun senaryolarını geliştiriyor.

