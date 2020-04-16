star.com.tr 16 Nisan 2020 Perşembe 21:03 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 21:05

İngiltere Dışişleri Bakaı Dominic Raab, tüm dünyayı etkisi altına alan salgına neden olan Kovid-9 virüsünün Çin'deki bir laboratuvarda üretildiği suçlamaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Basın mensupları, pandemi nedeniyle Çin'i suçlayan ülkelerden biri olan İngiltere'nin Dışişleri Bakanı Raab'a, 'Bu krizden sonra Çin'le bir hesaplaşma olup olmayacağını' sordu. Raab bu soruya, 'Şüphesiz. Her zamanki gibi iş yapamayacağız. Çin'e bu virüsün nasıl ortaya çıktığı ve nasıl daha erken durdurulabileceği hakkında zor sorular sormamız gerekecek" dedi.

Raab, kesinlikle virüsün patlak vermesi dahil, pandemiye ilişkin çok derin bir bilimsel araştırma yapılması gerektiğini söyledi.

İngiliz Bakan ayrıca, COVID-19 salgınının "uluslararası işbirliğinin değerini" gösterdiğini ve İngiltere'nin diğer ülke vatandaşlarının ülkelerine geri gönderilmesi, kendi vatandaşlarının getirilmesi için, Çin'le de çalıştığını ifade etti.

Çok sayıda medya kuruluşu, ölümcül salgına neden olan virüsün Çin'in Hubei eyaletindeki Wuhan kenti yani sıfır noktasındaki bir laboratuvarda üretildiğini gösteren haberler yayınladı.

Geçtiğimiz günlerde ABD basınında çıkan bir habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2018’de, Vuhan’da yarasalar gibi hayvanlarda koronavirüs çalışmaları yapan laboratuvarda yeterli güvenlik tedbirlerinin alınmadığı ve SARS benzeri yeni bir salgına neden olma potansiyeline sahip olduğu konusunda uyarıda bulunduğunu yazdı.

star.com.tr