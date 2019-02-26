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İngiliz bakan Suudi Arabistan ziyaretinde Kaşıkçı'yı da soracak

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın Suudi Arabistan'a bu hafta yapacağı ziyarette gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin de gündeme geleceği belirtildi.

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İngiliz Parlamentosu'nda düzenlenen oturumda İşçi Partisinin gölge Dışişleri Bakanı Emily Thornberry, İngiltere'nin Kaşıkçı cinayetinin sorumlularının ortaya çıkarılması için ne yapmakta olduğunu sordu.

Thornberry'nin sorusu üzerine söz alan Asya'dan Sorumlu Devlet Bakanı Mark Field, "Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt bu hafta Suudi Arabistan'a gidecek ve sözü edilen çok ciddi konuda da ilerleme olmasını ümit ediyorum." dedi.

Field, Hunt'ın daha sonra İngiliz parlamentosunu ziyaretle ilgili bilgilendireceğini kaydetti.

Field, ayrıca İngiltere'de temmuz ayında basın özgürlüğü konulu uluslararası bir toplantı da düzenleneceğini belirterek, dünyada geçen yıl 80 gazetecinin öldürüldüğünü ve Kaşıkçı cinayetinin de bunların "en kötüsü" ve "göze batanı" olduğunu dile getirdi.

CEVABI YETERSİZ BULDU

Field'ın yanıtını yetersiz bulan Thornberry, Kaçıkçı konusunda hükümeti "resmi bir adım atmamakla" suçladı.

Thornberry, Dışişleri Bakanı Hunt'ın Alman mevkidaşına mektup yazarak Suudi Arabistan'a silah satış yasağına karşı çıkmasını da eleştirdi.

Hunt'ın bu hafta Yemen konusunda görüşmelerde bulunmak üzere Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerine gitmesi bekleniyor.

Hunt'ın Alman mevkidaşı Heiko Maas'a mektup yazdığı ve Almanya'nın Suudi Arabistan'a silah ambargosunun ortak projeler nedeniyle İngiliz savunma sanayisine zarar vereceğini ileterek, bazı istisnalara gidilmesini talep ettiği ortaya çıkmıştı.

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmişti.

Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.

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