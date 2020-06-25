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Dünya

İngiliz Bakan'dan ''İngiltere-Türkiye ticaret anlaşması'' için olumlu mesaj

İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss, ülkesinin Türkiye ile sürdürdüğü ticaret anlaşması görümelerinde ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

AA25 Haziran 2020 Perşembe 22:18 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 22:18
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Truss, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İngiltere ve Türkiye arasındaki ticaret anlaşması görüşmelerinde ilerleme olduğunu görmek harika." ifadesini kullandı.

İki ülke arasında halihazırda 19 milyar sterlinlik güçlü bir ticaret ilişkisi olduğunu belirten Truss, "Geçiş döneminin sonunda İngiltere ile Türkiye arasında bir ticaret anlaşmasına ulaşmayı temin etmek için çok çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- İNGİLTERE, AB DIŞINDAKİ PEK ÇOK ÜLKEYLE TİCARET ANLAŞMALARI HEDEFLİYOR

İngiltere, 2016'da yapılan referandumla Avrupa Birliğinden (AB) ayrılma (Brexit) kararı almış ve 3 yılı aşkın ayrılık müzakerelerinin ardından 31 Ocak'ta birlikten resmen ayrılmıştı.

İngiltere ile AB, sürdürdükleri yeni serbest ticaret anlaşması müzakerelerinde sonuca ulaşabilmek için 31 Aralık'a kadar İngiltere'yi fiilen AB üyesi olarak tutacak bir geçiş dönemi üzerinde anlaşmıştı.

İngiltere, 31 Aralık'tan itibaren dünyanın AB dışındaki pek çok ülkesiyle hızla ticaret anlaşmaları imzalamayı hedefliyor.

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