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Dünya

İngiliz basını: KKTC, Türkiye ile birlikte Kapalı Maraş'ı açacak

İngiliz basını 46 yıldır kapalı olan KKTC'deki Maraş bölgesinin salgından sonra yeniden açılacağını yazdı.

03 Ağustos 2020 Pazartesi 10:46 - Güncelleme: 03 Ağustos 2020 Pazartesi 10:50
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Haber İngiliz Daily Mail gazetesinde yer aldı. Buna göre salgın sonrası bölgenin yeniden imar edilerek dünya turizmine kazandırılması amaçlanıyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bu girişime karşı çıkarken KKTC hükümeti, Türkiye ile işbirliği içinde kentin onarımını başlatmayı hedefliyor.

NTV'nin derlediği habere göre, Bölgede envanter çalışmaları tamamlandı ve gayrimenkullerin büyük bölümünün KKTC'deki vakıflara ait olduğu belirlendi. Maraş'ta Rum ve İngilizlere ait turistik otel ve konutlar ile arsalar da bulunuyor. Bölgenin alt yapısının yenilenip imarı için, 10 milyar dolarlık bir yatırıma ihtiyaç olduğu hesaplanıyor.

Maraş, 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı sonrası yerleşime kapanmıştı.

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